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Четырнадцать километров трассы “Вилюй” капитально отремонтируют в Братске к 2026 году

Четырнадцать километров трассы “Вилюй” капитально отремонтируют в Братске к 2026 году

К 2026 году в Братске капитально отремонтируют четырнадцать километров трассы “Вилюй”. За это время приведут в порядок участок в Падунском районе – напротив железнодорожного вокзала, в Правобережном районе – от плотины ГЭС и до границы города.

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