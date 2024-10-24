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РКН сообщил о грядущей блокировке 4,5 млн сим-карт иностранцев

РКН сообщил о грядущей блокировке 4,5 млн сим-карт иностранцев

В ведомстве уточнили, что блокировка затронет 4,5 млн сим-карт, принадлежащих иностранцам, которые не прошли повторную идентификацию в офисах сотовых операторовПочти 4 млн иностранных граждан с более чем 8 млн сим-карт подтвердили свои данные российским операторам связи.

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