Мошенников задержали в ДНР по делу о вымогательстве за вымышленное убийство

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Аферистов задержали в ДНР за то, что мошенники под видом правоохранителей "обвинили" мужчину в вымышленном убийстве девушки, а после этого стали вымогать у него денежные средства за сокрытие "преступления".
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