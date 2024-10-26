До ₽4 млрд: как выглядит самое дорогое вторичное жилье в Москве

Рассказываем о самых высокобюджетных элитных объектах на вторичном рынке, которые сегодня находятся в открытых продажах На конец третьего квартала 2024 года на элитном вторичном рынке столицы в продаже был представлен 751 лот, что на 10% меньше, чем годом ранее, рассказали аналитики экосистемы Kalinka.