Кто такие тофалары и почему они почитают оленей

Главным достоянием России являются люди, которые проживают на ее раскидистых просторах. На территории нашей страны бок о бок сосуществуют десятки народов, имеющих особые и неповторимые культуру, традиции, обычаи.
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