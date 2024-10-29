Боксер Бетербиев о паспорте Канады: не очень приятно, когда задают такие вопросы

Российский боксер Артут Бетербиев, который имеет канадский паспорт, заявил, что ему не очень приятно, когда ему задают вопросы о том, кем он ощущает себя больше — россиянином или канадцем, передает РИА Новости.
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