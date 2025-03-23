Что нужно положить в лунку при посадке помидоров, чтобы получить богатый урожай

Каждый огородник мечтает о крепких, здоровых томатах и обильном урожае. Но мало просто вырастить рассаду – важно правильно * подготовить лунки перед высадкой! Что положить в лунку при посадке, чтобы томаты быстро прижились, активно росли и не болели? Секретами опытных садоводов делимся! Почему важно правильно заправить лунку? При высадке рассады томатов растения испытывают стресс.