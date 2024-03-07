В Челябинской области вынесен приговор всей судебно-правовой системе Российской Федерации

G

GISMbICH

Судья предатель, пособник террористов и агент иностранных спецслужб, как и многие руководители так называемых "диаспор" и "землячеств". В России всегда были мигранты, они работали, отправляли деньги, иногда случались инциденты, преступления совершаемые мигрантами, но не было такой волны преступлений, совершаемых явно с целью обострить межнациональные и межрелигиозные отношения в России... не было такого ровно до успешного продвижения СВО. Поэтому, лично мне непонятно, почему власть и спецслужбы смотрят на эти преступления сквозь пальцы. А уж те... хм... бльдь... личности, которые покрывают преступников-иностранцев, пусть даже получившие российский паспорт, те, кто завозят и незаконно регистрируют мигрантов... все эти люди, на мой взгляд, предатели Родины, и по закону военного времени для них приговор должен быть стократно суров. За эти двадцать лет мы, пользователи Интернета, узнали слишком много "преступлений", совершённых судами и судьями. Например, я не понимаю, как можно посадить в тюрьму студентку, хрупкую девушку, которая применила травматическое оружие (по закону считающееся оружием самозащиты) против мигрантов, избивающих в метро её друзей. Какой пидарас сидел тогда в чёрном балахоне? Какое существо вынесло такой приговор?!??! И таких случаев и подобных вопросов сотни! Не нужно забывать, что судебная система в России была создана теми же американскими советниками Ельцина, которые писали для России конституцию, незаконно принятую в 1993 году. Так что судебная система в России остро нуждается в ПОЛНОМ реформировании, причём более глубоком реформировании, нежели было с милицией-полицией. Иначе судебная система так и останется одним из элементов "пятой колонны" в России, действующей против государствообразующего народа.