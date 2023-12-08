Собака депутата разорвала лицо ребенку. В полиции отказались возбуждать дело

Пес оторвал мальчику кусок щеки и часть кожи на затылке Telegram-канал "Плохие новости 18+" В Саратове собака местного депутата разорвала лицо шестилетнему ребенку, сообщает Telegram-канал "Плохие новости 18+".
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