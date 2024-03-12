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Карпин выбрал состав сборной на мартовские сборы

Карпин выбрал состав сборной на мартовские сборы

Сборная сыграет 21 марта с Сербией, 25 марта — против Парагвая.фото: rfs.ru--> Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным опубликовал окончательный список игроков, вызванных на товарищеские матчи национальной команды, сообщает 12 марта пресс-служба РФС.

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