Карпин выбрал состав сборной на мартовские сборы

Сборная сыграет 21 марта с Сербией, 25 марта — против Парагвая.фото: rfs.ru--> Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным опубликовал окончательный список игроков, вызванных на товарищеские матчи национальной команды, сообщает 12 марта пресс-служба РФС.