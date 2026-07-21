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Мостовой о Месси на ЧМ-2030: «Он и до 50 лет может играть, поверьте, как и Роналду. Перевести Лионеля в оборону – и никто никогда его не обыграет»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой допустил, что Лионель Месси сыграет на чемпионате мира в 2030 году.

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