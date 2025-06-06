Казахстан в украинской «Паутине». «Союзник» превратился в перевалочную базу врагов России

Айнур Курманов. Сначала в социальных сетях, затем военкоры, а потом и крупные издания, ссылаясь на свои источники в силовых органах, стали писать о том, что дроны и взрывчатку, которую СБУ использовали для нападения на военные аэродромы в России 1 июня, перевозили через территорию Казахстана.