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Казахстан в украинской «Паутине». «Союзник» превратился в перевалочную базу врагов России

Казахстан в украинской «Паутине». «Союзник» превратился в перевалочную базу врагов России

Айнур Курманов.   Сначала в социальных сетях, затем военкоры, а потом и крупные издания, ссылаясь на свои источники в силовых органах, стали писать о том, что дроны и взрывчатку, которую СБУ использовали для нападения на военные аэродромы в России 1 июня, перевозили через территорию Казахстана.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Предавший единожды - предаст ВСЕГДА!!
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1 час.
Сергей Киселев
Это наши профукали...Немудрено - ФСБ. тоже, как и Армейских офицеров и МВД посокращали....Скорее всего это так и есть...Или на таможне ВРАГИ!
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1 час.
Вячеслав Денисов
Таможня уже один раз отличилась, пропустив взрывчатку на Крымский мост. &quot;...не было никогда и вдруг опять...&quot;
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31 мин.
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