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Царьград

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Стало известно, когда полностью импортозамещённый "Суперджет 100" выйдет в серию

Стало известно, когда полностью импортозамещённый "Суперджет 100" выйдет в серию

Потребность региональной авиации в новых воздушных судах оценивают примерно в 100 бортов.Серийный выпуск полностью импортозамещённого самолёта SJ-100 ("Суперджет 100") планируют начать осенью 2026 года, сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

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