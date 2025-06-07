Трамп анонсировал проверку всех госконтрактов Маска

www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп пообещал проверить все госконтракты Илона Маска после скандальной перепалки и начал убирать с постов друзей миллиардера.
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