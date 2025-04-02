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Царьград

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С 2025 года новые правила для провайдеров: демонтировать нельзя оставлять

С 2025 года новые правила для провайдеров: демонтировать нельзя оставлять

С 6 апреля 2025 года интернет-провайдеры в России обязаны будут предоставлять управляющим компаниям информацию о сетевом оборудовании в общих зонах многоквартирных домов.

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