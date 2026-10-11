Афганистан: пакистанские военные 10 октября в ходе вооруженных столкновений в районе Куррам пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва и районе Данд Ау Патан афганской провинции Пактия были убиты 12 боевиков Талибана и боевиков, а также пакистанский солдат.
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