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Контрафронт

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Афганистан: пакистанские военные 10 октября в ходе вооруженных столкновений в районе Куррам...

Афганистан: пакистанские военные 10 октября в ходе вооруженных столкновений в районе Куррам пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва и районе Данд Ау Патан афганской провинции Пактия были убиты 12 боевиков Талибана и боевиков, а также пакистанский солдат.

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