Афганистан: пакистанские военные 10 октября в ходе вооруженных столкновений в районе Куррам пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва и районе Данд Ау Патан афганской провинции Пактия были убиты 12 боевиков Талибана и боевиков, а также пакистанский солдат.