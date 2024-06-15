Прикамье вошло в список лидеров индекса «IQ городов»

Пермь заняла пятое место в категории «Крупные города».Пермский край стал одним из лидеров рейтинга по индексу цифровизации «IQ городов» в различных номинациях, как сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
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