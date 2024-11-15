Боевой артиллерийский снаряд попал в штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане. «Сегодня днем 155-мм боевой артиллерийский снаряд попал в штаб-квартиру западного сектора ВСООНЛ в Шаме», — следует из сообщения ВСООНЛ.
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