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Какие сенсации скрывают сантии даков

Какие сенсации скрывают сантии даков

  Письмена даков – какие сенсации скрывают зашифрованные пластины Автор – Евгений Паскарь Интервью с российским писателем, историком-лингвистом Алексеем Ивановичем Умновым-Денисовым, который известен своими расшифровками древних "нечитаемых" текстов.

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