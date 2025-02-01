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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ветеран Rockstar анонсировал мультимедийную вселенную Absurdaverse Сооснователь Rocksta...

Ветеран Rockstar анонсировал мультимедийную вселенную Absurdaverse Сооснователь Rocksta...

Ветеран Rockstar анонсировал мультимедийную вселенную AbsurdaverseСооснователь Rockstar Games и один из главных сценаристов серии Grand Theft Auto, Дэн Хаузер, представил Absurdaverse – новую вселенную, которая станет основой для множества проектов, включая видеоигры, анимационные фильмы, комиксы, книги и подкасты.

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