Ветеран Rockstar анонсировал мультимедийную вселенную Absurdaverse Сооснователь Rocksta...

Ветеран Rockstar анонсировал мультимедийную вселенную AbsurdaverseСооснователь Rockstar Games и один из главных сценаристов серии Grand Theft Auto, Дэн Хаузер, представил Absurdaverse – новую вселенную, которая станет основой для множества проектов, включая видеоигры, анимационные фильмы, комиксы, книги и подкасты.