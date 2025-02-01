Ветеран Rockstar анонсировал мультимедийную вселенную Absurdaverse Сооснователь Rocksta...

Ветеран Rockstar анонсировал мультимедийную вселенную AbsurdaverseСооснователь Rockstar Games и один из главных сценаристов серии Grand Theft Auto, Дэн Хаузер, представил Absurdaverse – новую вселенную, которая станет основой для множества проектов, включая видеоигры, анимационные фильмы, комиксы, книги и подкасты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)