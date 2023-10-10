«А ты такой холодный»: премьера комедийного сериала «Отмороженные» состоится 2 ноября

Видеосервисы Wink и more.tv представили тизер нового 17-серийного проекта «Отмороженные» (18+) со Светланой Ивановой («Тест на беременность», «Триггер»), Яном Цапником («Метод», «Триггер») и Владом Коноплевым («Король и шут», «Восьмидесятые») в главных ролях.