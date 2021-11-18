Зверев, Хуркач или Синнер сегодня может выйти в полуфинал итогового турнира ATP

Сегодня на итоговом турнире ATP матчи третьего тура проведет Красная группа. Александр Зверев встретится с Хубертом Хуркачем, а Даниил Медведев – с Янником Синнером.
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