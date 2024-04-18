Гимнастика для гения. Как развить способности ребёнка

Алиса Михайлова АиФ Здоровье №14. Как снять боль без лекарств 28/07/2020 Shutterstock.com Мечтаете, чтобы ваш ребёнок вырос ну уж если не гением, то, по крайней мере, человеком с высокими интеллектуальными возможностями? Достичь этого вполне реально.
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