Гимнастика для гения. Как развить способности ребёнка

Алиса Михайлова АиФ Здоровье №14. Как снять боль без лекарств 28/07/2020 Shutterstock.com Мечтаете, чтобы ваш ребёнок вырос ну уж если не гением, то, по крайней мере, человеком с высокими интеллектуальными возможностями? Достичь этого вполне реально.