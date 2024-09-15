Пчеловоды рассказали, как подделывают мед

Такой продукт может быть опасен для здоровья Поддельный мёд можно разделить на три категории: производитель выдаёт дешёвый мёд за дорогой, в натуральный мёд добавляют сиропы, в продукт добавляют химикаты для улучшения его свойств.
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