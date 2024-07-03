Бесплатный джазовый концерт пройдёт в Самаре в выходные

В эти выходные в историческом центре Самары состоится бесплатный джазовый концерт. Музыканты из санкт-петербургской группы Jolly Pancakers представят публике традиционную джазовую музыку, исполненную на различных инструментах, в том числе редких экзотических.
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