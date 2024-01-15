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  • серый777 котов
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Стон пронесся по СМИ. Потеряли великого поэта, мессию

Стон пронесся по СМИ. Потеряли великого поэта, мессию

Конунг Ингвар   И как потеряли? Был задавлен автомобилем. Банально. Хорошо, что не пишут , что это был призрак воронка НКВД, а может и покруче - ФСБ решило зачищать великих страстотерпцев.

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Комментарии
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Балу -
О мертвых или хорошо, или ничего... Об этом... бумагомараке... ничего хорошего сказать не могу, кроме как &quot;Он умер?... Вот и хорошо&quot;...
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18 час.
Galina Adler
Зимой вообще не видно полос на пешеходной неконтролируемой дороге, а указатели по бокам полностью завалены сугробами, да и не смотрит на них никто, даже если и знают, что там должны быть полосы, которые не успели начертить после нового покрытия на дороге, перед самым носом едут и нагло смотрят, плевать некоторые хотели на пешеходные указатели по бокам дороги. Тут даже у детского центра, где не успели начертить полосы, неслись не останавливаясь, не учитывая указатели скорости 20 км и пешеходной дороги. Просто неслись, так мужчину с собачкой чуть не задавали, молодого мужика, а не то что пожилого, вовремя тот отскочить успел, наорал правда на водительницу. А тут пожилой... Берегите себя от такого водителя, да и водители тоже будьте внимательны, а не в телефоне носом ковыряйтесь, ответственность всё равно в основном за вами
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14 час.
Владимир Михальков
Берегись автомобиля он не еб-т он давит! И будет карточка пылиться на полке пожелтевших книг!
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13 час.

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