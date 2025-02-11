Маск и группа инвесторов предложили $97,4 миллиарда за контроль над OpenAI

Консорциум инвесторов под руководством Илона Маска и главы департамента эффективности государственного управления США предложил 97,4 миллиарда долларов за приобретение некоммерческой организации, контролирующей OpenAI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии