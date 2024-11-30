Белоусов высказался про договор РФ с КНДР

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР подтверждает двухстороннюю заинтересованность двух стран в развитии союзничества, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с корейским лидером Ким Чен Ыном.
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