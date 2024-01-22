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Китай

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Движение неприсоединения играет весьма важную роль в построении более справедливой, демократической, многополярной системы международных отношений -- В. Путин

Москва, 20 января /Синьхуа/ -- Движение неприсоединения, объединяющее более половины стран мира, играет весьма важную роль в процессах построения более справедливой, демократической, многополярной системы международных отношений.

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