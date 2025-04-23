В Мордовии сотрудники полиции приняли участие в республиканском родительском собрании

В центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников «Педагог 13.ру» 22 апреля 2025 года состоялось республиканское родительское собрание под председательством первого заместителя председателя правительства Республики Мордовия Галины Лотвановой.
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