Разработчики Warframe показали, насколько всё плохо со стабильностью работы процессоров Intel. Сбои на CPU AMD вообще не были зафиксированы

Всё больше компаний и разработчиков стали открыто говорить о проблемах с процессорами Intel. После авторов Path of Titans, которые решили все свои ПК перевести на CPU AMD и всем советуют делать так же, высказались и разработчики популярного многопользовательского экшена Warframe.
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