Бузова уединилась с новым мужчиной на вилле в Танзании

Ведущая активно намекает на новые отношения, но на всякий случай фото с бойфрендом не показывает. Ольга Бузова Социальные сетиОльга Бузова провела неделю назад премьеру новой песни и шоу «Звезды в джунглях», а потом взяла паузу в работе.