📷❗️Фотографии перспективной российской крылатой ракеты с неизвестным индексом. По всей видимости, изделие спроектировано с упором на достижение малой эффективной отражающей поверхности (в пределах 0,03 кв.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📷❗️Фотографии перспективной российской крылатой ракеты с неизвестным индексом. По всей видимости, изделие спроектировано с упором на достижение малой эффективной отражающей поверхности (в пределах 0,03 кв.