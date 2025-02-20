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Царьград

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Редкий цвет и новый двигатель: что известно о новинках Lada Niva Travel

Редкий цвет и новый двигатель: что известно о новинках Lada Niva Travel

В России стартовали продажи эксклюзивных автомобилей Lada Niva Travel.В одном из авторизованных дистрибьюторов Lada в Башкирии появились два внедорожника Lada Niva Travel в редком цвете "Платина".

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