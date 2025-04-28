Алаудинов заявил о полном контроле над Белгородской и Курской областями

БЕЛГОРОД, 28 апреля, ФедералПресс. Населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области, в которые ранее пытались прорваться отдельные группы ВСУ, полностью зачищены и находятся под контролем российских сил.
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