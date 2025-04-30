55 семей получили новые квартиры по программе реновации на Вольной улице

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что по программе реновации на востоке Москвы свыше 50 семей получили новые квартиры в доме на Вольной улице .