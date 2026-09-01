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Царьград

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"Да, я позволила себе "запрещёнку": Надежда Мамаева объяснила, почему "подставила" Анну Седокову на шоу "Мастер игры"

"Да, я позволила себе "запрещёнку": Надежда Мамаева объяснила, почему "подставила" Анну Седокову на шоу "Мастер игры"

В новом выпуске разгорелся нешуточный конфликт - и главным его катализатором стала Надежда Мамаева. Телезвезда не побоялась пойти против мнения большинства и "подставила" Анну Седокову на шоу "Мастер игры".

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