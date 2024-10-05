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Спички - не игрушка

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Таксист-мигрант устроил шоу: выбил стекло автобуса и набросился на водителя

Таксист-мигрант устроил шоу: выбил стекло автобуса и набросился на водителя

Avia.pro - СМИ Что ж, дорогие москвичи, поздравляю! Мы официально вступили в эпоху, когда даже общественный транспорт может стать ареной боев без правил, причем главные герои — бородатые таксисты, которые, видимо, почувствовали себя новыми гладиаторами столицы.

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