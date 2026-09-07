Замглавы полиции Подмосковья задержан за хищение бензина. Что известно

Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Малькова арестовали по делу о хищении бензинаГенерал МВД Сергей Мальков50.
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