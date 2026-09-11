В день трагедии 11 сентября Нетаньяху поздравил Трампа с еврейским Новым годом Сегодня, когда в США вспоминают трагедию 11 сентября 2001 года, унесшую жизни.
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