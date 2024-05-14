Яков Кедми: Канада стала настоящим «заповедником нацистов»

В очередной раз в СМИ появилась тема нацистских преступников, нашедших приют на Западе. И если какие-то страны быстро признают свои ошибки и пытаются предать злодеев правосудию, то Канада упорно не хочет отдавать приспешников Гитлера.
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