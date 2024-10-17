Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении школьницы в Самарской области

В медиапространстве сообщалось, что в одном из образовательных учреждений Самары несовершеннолетняя подвергается постоянным нападкам со стороны одноклассников, однако администрация школы и уполномоченные органы не принимают должных мер к нарушителям.
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