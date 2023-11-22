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  • leonid
    A причем здесь Карпин, он выбирает как он считает лучших футболистов. Но что поделать, если эти "лучшие", играть не у...«Выбирать не прих...
  • катя Подвойская (-)
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«Интер Майами» опровергает свое участие в турнире, где могли бы встретиться Месси и Роналду

Американский клуб Лионеля Месси объявил, что вчерашняя информация не соответствует действительности. Напомним, что речь шла о коммерческом турнире в феврале 2024 года в Эр-Рияде, где якобы сыграют «Интер» и два саудовских клуба – «Аль-Хиляль» Малкома и «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

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