«Интер Майами» опровергает свое участие в турнире, где могли бы встретиться Месси и Роналду

Американский клуб Лионеля Месси объявил, что вчерашняя информация не соответствует действительности. Напомним, что речь шла о коммерческом турнире в феврале 2024 года в Эр-Рияде, где якобы сыграют «Интер» и два саудовских клуба – «Аль-Хиляль» Малкома и «Аль-Наср» Криштиану Роналду.