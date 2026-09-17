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Мое Люблино

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В подъездах на Белореченской отремонтировали стены, потолки и заменили полы

Завершился капремонт подъездов дома на ул. Белореченская, д. 13, корп. 2. Работы провел «Жилищник района Люблино» в рамках Региональной программы капитального ремонта города Москвы.

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