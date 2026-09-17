В подъездах на Белореченской отремонтировали стены, потолки и заменили полы

Завершился капремонт подъездов дома на ул. Белореченская, д. 13, корп. 2. Работы провел «Жилищник района Люблино» в рамках Региональной программы капитального ремонта города Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Обновлённое мобил...
- СО В зоне отдыха мик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым