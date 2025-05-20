Россиян предупредили о завершении гаражной амнистии

Нотариус Боронина заявила о завершении гаражной амнистии 1 сентября 2026 года Нотариус Мария Боронина заявила, что гаражная амнистия — упрощенный порядок регистрации гаражей — заканчивается 1 сентября 2026 года.
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