Как сэкономить на энергозатратах дома

МЕ

Михаил Е

На счёт каши, да замоченная крупа варится быстрее. А на счет температуры... Условно говоря, варёный шашлык, вяленые котлеты, и пирог с бледным румянцем - спорный результат. Для всего свой режим. Да и законы сохранения никто не отменял: дольше и холоднее - то же самое, что и быстрее и горячее (энергозатраты). Кстати, чтобы вода закипала быстрее, нужно подняться высоко в горы. А лучше сразу в стратосферу 😜