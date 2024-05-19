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Как сэкономить на энергозатратах дома

Как сэкономить на энергозатратах дома

В последнее время в России и многих зарубежных странах много говорится, да и делается, как сэкономить расход энергии.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
На счёт каши, да замоченная крупа варится быстрее. А на счет температуры... Условно говоря, варёный шашлык, вяленые котлеты, и пирог с бледным румянцем - спорный результат. Для всего свой режим. Да и законы сохранения никто не отменял: дольше и холоднее - то  же самое, что и быстрее и горячее (энергозатраты). Кстати, чтобы вода закипала быстрее, нужно подняться высоко в горы. А лучше сразу в стратосферу 😜
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