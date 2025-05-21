«Диверсия против нашей культуры»: как в России законодательно борются с тарологией

В России продолжают пользоваться популярностью тарологи, чья деятельность с юридической точки зрения пока формально законна, но вызывает массу вопросов, а также критики со стороны как научного сообщества и власти, так и обычных людей.
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