Аналитик Пиллсбери: Объятия Путина и Си Цзиньпина — кошмар для США

Головная боль для США: встреча Путина и Си Цзиньпина Эксперт фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери заявил в интервью Fox News, что объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина представляют собой кошмар для американцев.
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