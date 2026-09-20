ВХ — об атаке на Москву и Подмосковье: иллюзии «кулуарных мораториев» обнулены

«Военная хроника», комментируя массированный налёт украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, отметила, что иллюзии «кулуарных мораториев» с киевским режимом обнулены и пора «вырезать под корень» украинскую энергосистему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АК Автоэксперт Архип...
- АК Автоэксперт Архип...
- «Перехват инициат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым