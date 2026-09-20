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ВХ — об атаке на Москву и Подмосковье: иллюзии «кулуарных мораториев» обнулены

ВХ — об атаке на Москву и Подмосковье: иллюзии «кулуарных мораториев» обнулены

«Военная хроника», комментируя массированный налёт украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, отметила, что иллюзии «кулуарных мораториев» с киевским режимом обнулены и пора «вырезать под корень» украинскую энергосистему.

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