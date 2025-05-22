США продлевают лицензию Chevron на работу в Венесуэле Федеральное правительство США решило продлить лицензию Chevron на ведение бизнеса в Венесуэле еще на 60 дней, сообщает Bloomberg.
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США продлевают лицензию Chevron на работу в Венесуэле Федеральное правительство США решило продлить лицензию Chevron на ведение бизнеса в Венесуэле еще на 60 дней, сообщает Bloomberg.
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